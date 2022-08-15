«Пари НН» — «Ростов»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Пари НН» проиграл «Ростову» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде.

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Зрители увидели семь голов. Подопечные Валерия Карпина оказались сильнее — 4:3.

На 15-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти. Спустя пять минут счёт сравнялся — Николай Калинский также не промахнулся с 11-метровой отметки.

На исходе первого тайма Даниил Уткин забил со штрафного удара, вернув дончанам лидерство. На исходе часа игры Дмитрий Полоз оформил дубль.

На 66-й минуте Милсон с паса Калинского забил второй гол нижегородцев. В ответной атаке Данил Глебов забил четвёртый мяч «Ростова», а точку на 82-й минуте поставил Тимур Сулейманов.



«Ростов» набрал 11 очков в пяти турах РПЛ и догнал «Зенит» в турнирной таблице, на счету «Пари НН» два балла.

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