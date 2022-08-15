«Спартак» — «Ак Барс»: результат матча, кто победил, какой счёт

В Москве в товарищеском матче «Спартак» обыграл «Ак Барс». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

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На 17-й минуте Дмитрий Вишневский забросил первую шайбу москвичей. В дебюте второго периода Даниил Тарасов восстановил равновесие в счёте, однако на 39-й минуте Роман Старченко вернул «Спартаку» лидерство



В третьем периоде соперники отличились по разу на заключительной минуте. Сперва Дмитрий Кугрышев забросил третью шайбу «Спартака», а на последних секундах встречи Александр Радулов сократил отставание до минимума. Уйти от поражения в оставшееся время казанцы не успели.



«Ак Барс» потерпел первое поражение по ходу межсезонья. Ранее казанцы каждую из трёх встреч. «Спартак» одержал первую победу в межсезонье, до этого команда дважды уступила.

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