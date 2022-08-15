«Верона» — «Наполи»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1-го тура Серии A «Верона» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» за 2.07.
«Верона» — «Наполи» в 1-м туре итальянской Серии A. В этом сезоне я рассматриваю клуб из Неаполя как очевидного претендента на место в топ-4.
Джон Терри обратился к Роману Абрамовичу.
Один из моих любимых форвардов в Европе Виктор Осимхен играет в этой команде, плюс Хвича Кварацхелия очень здорово показал себя в предсезонных матчах и быстро полюбился фанатам клуба, да и Лучано Спаллетти его наигрывает на позиции с левого фланга.
У «Вероны» происходит бардак внутри клуба. Состоялась публичная ссора между главным тренером и спортивным директором, а видео произошедшего утекло в сеть. При этом «Верона» всегда являлась сильной и непростой командой, но подходить к началу сезона в таком эмоциональном состоянии нельзя.
Думаю, что хозяевам в этом матче будет тяжело. Даже с учетом того, что это 1-й тур и нет полной ясности, как потренировались команды, предлагаю ничего не выдумывать и поставить на победу «Наполи», — сказал Наливайко.
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