«Рейнджерс» — ПСВ: во сколько начало, где смотреть, прогноз на первый матч Лиги чемпионов

Сегодня, 16 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «ПСВ Эйндховен».
Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Адана Демирспор».
Игра пройдёт в Глазго на стадионе «Айброкс». Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.
Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru.
Это будет первая очная встреча команд за 11 лет. «Рейнджерс» и ПСВ пересеклись в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2010/2011. В Нидерландах соперники обошлись без забитых мячей, а в Шотландии благодаря точному удару Джермейна Ленса ПСВ добыл победу и прошёл в четвертьфинал.
На этот раз букмекеры отдают небольшое предпочтение «Рейнджерс». Заключить пари на хозяев поля предлагается с коэффициентом 2.68. Успех ПСВ доступен за 2.83, а ничья — за 3.44.
Аналитики склоняются к высокой результативности: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 гола — за 2.00. Гол в первые 15 минут доступен за 3.30.
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