«Пюник» — «Шериф»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 7.10 на матч Лиги Европы

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на первый матч заключительного раунда квалификации Лиги Европы «Пюник» — «Шериф», который пройдёт 18 августа в Ереване.

Ставка: точный счёт 0:0 за 7.10.

«Шериф» в прошлом сезоне прогремел на всю Европу, пробившись в групповой раунд Лиги чемпионов через сложнейшую квалификацию. Как оказалось, на этом приключения чемпиона Молдавии только начались.

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Обыграли «Шахтёр» на своём поле и «Реал» в гостях, пробились в евровесну, заработали солиднейшие призовые от УЕФА. Впрочем, многие творцы того успеха, включая тренера Юрия Вернидуба, больше не в клубе. Неудивительно, что сказка «Шерифа» закономерно закончилась поражением от симпатичной «Виктории» из Чехии. На этот раз придётся довольствоваться еврокубком попроще.

Осталось только понять, что это будет за турнир — Лига Европы или Лига конференций. «Пюник» трудно назвать командой, которой хочется сопереживать нейтральному зрителю. Довольно прагматичный футбол, сдержанная результативность даже на внутренней арене.

Судите сами: предыдущей восемь матчей армянской Премьер-лиги закончились для «Пюника» с общим счётом 9:5. Два первых домашних матча в Лиге чемпионов – с общим счётом 0:1. Только белградской «Црвене Звезде» удалось покуражиться на фоне обороны действующего чемпиона Армении.

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Однако «Шериф» вряд ли сможет повторить подобное. Тем более на выезде. Первые два раунда Лиги чемпионов против не самых сильных соперников обходились без голов — 0:0 и 0:0. С учётом того, что нападение тираспольцев просело из-за отъезда нападающего Момо Янсане, можно предположить, что зрители в Ереване опять увидят скучный футбол с минимальным количеством голов.

От этого и оттолкнёмся. Поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.60, добротный вариант для экспресса. ТМ 2 гола и ТМ 1.5 гола оцениваются весомее. А можно рискнуть и поставить на точный счёт 0:0. Здесь потенциальный выигрыш особенно хорош — коэффициент 7.10!

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