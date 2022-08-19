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«Ференцварош» — «Шэмрок Роверс»: результат матча Лиги Европы, кто победил, какой счёт

«Ференцварош» — «Шэмрок Роверс»: результат матча Лиги Европы, кто победил, какой счёт
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В первом матче заключительного раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023 «Ференцварош» разгромил «Шэмрок Роверс».

«Ференцварош» одержал третью разгромную победу в еврокубках при Черчесове.

Игра состоялась в Будапеште (Венгрия), итоговый счёт 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Встречу обслуживала бригада судей из Швеции во главе со Гленном Нюбергом.

На 13-й минуте аргентинский полузащитник «Ференцвароша» Карлос Ауски открыл счёт. На 34-й минуте преимущество «Ференцвароша» удвоил малийский хавбек Адама Траоре.

В дебюте второго тайма Адама Траоре забил третий мяч в ворота ирландского клуба. В компенсированное время окончательный счёт установил боснийский защитник Эльдар Чивич.

Ответная встреча между «Шэмрок Роверс» и «Ференцварошем» пройдёт 25 августа на стадионе «Таллахт» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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