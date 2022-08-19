Даниил Медведев — Денис Шаповалов: результат матча, кто победил, какой счёт

Первая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Медведев в четвёртый раз подряд обыграл Шаповалова.
В третьем раунде Медведев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову в двух сетах. Игра длилась 106 минут и закончилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу Даниила.
Даниил Медведев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, а также реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Денис Шаповалов выполнил два эйса, также допустил пять двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати россиянин поборется с 11-м сеяным, американцем Тейлором Фритцем.
Накануне тот оказался сильнее другого российского теннисиста Андрея Рублёва в трёх партиях — 6:7, 6:2, 7:5.
Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Шаповалова.
Рублёв впервые с 2020 года покинет топ-10 мирового рейтинга.
Долгополов: если российских теннисистов оскорбляет символика Украины, могут сидеть дома.
Медведев оценил силу соперника по 1/4 финала турнира в Цинциннати.
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