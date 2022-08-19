Даниил Медведев — Денис Шаповалов: результат матча, кто победил, какой счёт

Первая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Медведев в четвёртый раз подряд обыграл Шаповалова.

В третьем раунде Медведев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову в двух сетах. Игра длилась 106 минут и закончилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу Даниила.



Даниил Медведев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, а также реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Денис Шаповалов выполнил два эйса, также допустил пять двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.



За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати россиянин поборется с 11-м сеяным, американцем Тейлором Фритцем.

Накануне тот оказался сильнее другого российского теннисиста Андрея Рублёва в трёх партиях — 6:7, 6:2, 7:5.

Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Шаповалова.

Рублёв впервые с 2020 года покинет топ-10 мирового рейтинга.

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Медведев оценил силу соперника по 1/4 финала турнира в Цинциннати.

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