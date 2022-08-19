«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта»: ставка Алексея Гасилина на матч 3-го тура Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта».
Ставка: победа «Боруссии» за 1.60.
«Поговорим о матче 3-го тура Бундеслиги, в котором мёнхенгладбахская «Боруссия» будет играть с «Гертой».
«Боруссия» в этом сезоне точно будет биться за еврокубки. Думаю, что на старте она не будет терять очки. Считаю, что для Тюрама это будет прорывной сезон, он и ещё один лидер команды Хофман смогли отличиться в последнем матче.
Атака «Герты» не впечатляет. В 1-м туре она проиграла «Униону», а во 2-м сыграла вничью с уставшим «Айнтрахтом». Предлагаю поставить на то, что «Боруссия» добьется победы в этом матче», — сказал Гасилин.
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