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«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта»: ставка Алексея Гасилина на матч 3-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта»: ставка Алексея Гасилина на матч 3-го тура Бундеслиги
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Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Герта».

Ставка: победа «Боруссии» за 1.60.

«Поговорим о матче 3-го тура Бундеслиги, в котором мёнхенгладбахская «Боруссия» будет играть с «Гертой».

«Боруссия» в этом сезоне точно будет биться за еврокубки. Думаю, что на старте она не будет терять очки. Считаю, что для Тюрама это будет прорывной сезон, он и ещё один лидер команды Хофман смогли отличиться в последнем матче.

Атака «Герты» не впечатляет. В 1-м туре она проиграла «Униону», а во 2-м сыграла вничью с уставшим «Айнтрахтом». Предлагаю поставить на то, что «Боруссия» добьется победы в этом матче», — сказал Гасилин.

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