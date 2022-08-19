Усик — Джошуа 2: прогноз Кости Цзю на бой

Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира Константин Цзю сделал прогноз на бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа — Усик.

Спортсмены проведут бой-реванш 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом поединке украинский боксёр одержал победу по очкам.



«Я не видел их подготовку к бою. Но если Усик будет драться в той же манере и придерживаться того же плана на бой, то он вновь выиграет бой», — приводит слова Кости Цзю «Газета.Ru».



Британец лишился чемпионских поясов по результатам первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Накануне Джошуа предупредил Усика, что выучил урок и сделал выводы из первого боя.

Уайлдер сделал прогноз на бой Усика и Джошуа.

Где покажут бой Усик — Джошуа в прямом эфире.

Прогноз Тедди Атласа с коэффициентом 3.24 на реванш Усик — Джошуа.



Александр Усик предстал в образе казака перед поединком с Джошуа.



Названы гонорары Усика и Джошуа за бой-реванш.

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