«Спартак» — «Динамо»: прогноз Владимира Граната на московское дерби РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат сделал прогноз на матч чемпионата России по футболу «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.60.

«Жду от «Динамо» реваншистского настроя. В финале Кубка России они проиграли «Спартаку» со счётом 1:2, поэтому стоит взять реванш.

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Всем командам надо опасаться такой «Спартак». Даже в чемпионский сезон у красно-белых не было такого яркого отрезка в РПЛ. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно.



Фаворита в этой игре, на мой взгляд, нет, и неважно, на каком месте в турнирной таблице располагаются команды. Да, «Спартак» лидирует, но сезон только начался. Да и «Динамо» пока в РПЛ не проигрывало.

Чтобы победить, бело-голубым надо очень дисциплинированно сыграть в обороне», — отметил Гранат.

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