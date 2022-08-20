«Динамо» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата России

20 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве пройдёт матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Почему «Динамо» не сможет остановить победную поступь «Спартака».

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Эксперты не видят явного фаворита в матче, но отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 3.14, а успех «Спартака» оценивается в 2.41. На ничью дают коэффициент 3.66.



Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06.

Если забьют динамовцы, сыграет коэффициент 1.27. Гол «Спартака» идёт с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.66.

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Где смотреть матч «Динамо» — «Спартак» бесплатно.

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