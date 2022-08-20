«Борнмут» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Арсенал», который пройдёт 20 августа.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.14.

Такого уверенного старта от «Арсенала» мало кто ждал. Только два клуба АПЛ начали сезон с двух побед — «канониры» и «Манчестер Сити».

Прогноз с коэффициентом 4.10 на матч «Лидс» — «Челси».

Поверженные лондонцами «Кристал Пэлас» и «Лестер» были ничуть не хуже «Борнмута», который пока только заново привыкает к элите. «Вишни» немного усилились летом, но этого мало, чтобы с уверенностью смотреть в будущее.

Состав остаётся одним из слабейших в лиге, что признал даже тренер «Борнмута» Скотт Паркер. Очень интересно, как он будет выкручиваться из сложившейся ситуации. Паркер уже имеет опыт борьбы за выживание, но пока только отрицательный — «Фулхэм» с ним вылетал дважды.

Всё идёт к тому, что в этом сезоне «Борнмут» будет находиться внизу таблицы. Разница в уровне исполнителей очевидна. В то же время нельзя сказать, что победы даются «Арсеналу» слишком легко, на классе, как тому же «Ман Сити». «Канониры» упорно работают и в конце пожинают плоды.

«Арсеналу» достался простой календарь на финише, самое то, чтобы окончательно набрать форму и подготовиться к матчам с главными конкурентами. При этом не похоже, чтобы Артета позволял своим подопечным расслабляться, и это очень хорошо. Для уверенной победы над «Борнмутом» «Арсеналу» нужно просто сыграть в свою силу, ни больше ни меньше.

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