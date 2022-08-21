«Химки» — «Локомотив»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 6-го тура РПЛ «Химки» потерпели поражение от «Локомотива». Игра состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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В середине первого тайма отличился полузащитник «Локомотива» Гирано Керк. Результативную передачу выполнил защитник Дмитрий Живоглядов. На 34-й минуте нападающий Франсуа Камано упрочил преимущество московского клуба, забив гол после передачи Керка.

На исходе первого тайма главный арбитр встречи Иван Сиденков после долгой консультации с VAR показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Марку Мампасси. В компенсированное ко второму тайме время хавбек Константин Марадишвили сделал счёт разгромным.



«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, покинув зону вылета. «Химки» с семью баллами располагаются на девятом месте.

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