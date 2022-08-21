«Химки» — «Локомотив»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 6-го тура РПЛ «Химки» потерпели поражение от «Локомотива». Игра состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Цорн: «Локомотив» оттолкнулся от дна.
В середине первого тайма отличился полузащитник «Локомотива» Гирано Керк. Результативную передачу выполнил защитник Дмитрий Живоглядов. На 34-й минуте нападающий Франсуа Камано упрочил преимущество московского клуба, забив гол после передачи Керка.
На исходе первого тайма главный арбитр встречи Иван Сиденков после долгой консультации с VAR показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Марку Мампасси. В компенсированное ко второму тайме время хавбек Константин Марадишвили сделал счёт разгромным.
«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, покинув зону вылета. «Химки» с семью баллами располагаются на девятом месте.
Прогноз с коэффициентом 8.20 на матч ЦСКА — «Ахмат».
Карпин высмеял ростовского министра спорта цитатой из комедии Гайдая.
Терюшков высказал претензии Писареву после 0:3 от «Локомотива».
Смородская: всё равно у «Локомотива» не попрёт.
Циннбауэр — об удалении Мампасси: вы слышали стадион, всё было очевидно!
Писарев назвал причины разгромного поражения от «Локомотива».
Йоканович рассказал, как отпразднует победу «Динамо» над «Спартаком».
- 21 августа 2022
-
03:24
-
02:47
- 20 августа 2022
-
20:32
-
19:45
-
19:00
-
18:20
-
17:45
-
17:27
-
17:00
-
16:24
-
16:15
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:29
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:37
-
04:56
-
04:03
-
03:22
- 19 августа 2022
-
23:09
-
21:06