Эксперты оценили шансы «Краснодара» обыграть «Оренбург» в чемпионате России

21 августа в Краснодаре пройдёт матч 6-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 2.89 на матч «Краснодар» — «Оренбург».

Явным фаворитом матча считается «Краснодар»: поставить на победу «быков» предлагается с коэффициентом 1.83. Успех оренбуржцев оценивается в 4.28. На ничью дают коэффициент 3.80.

Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15.

Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Оренбурга» идёт с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.71.

Гол в каждом тайме оценивается в 1.70. Сделать ставку на назначение пенальти предлагается за 2.80, а на красную карточку — за 3.60.

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