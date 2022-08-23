ЦСКА — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча в Москве

23 августа в Москве пройдёт товарищеский матч ЦСКА — «Спартак». Начало запланировано на 13:00 мск.

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Игра состоится на льду «ЦСКА-Арены». Обе команды продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата КХЛ.

Эксперты не сомневаются в подопечных Сергея Фёдорова. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.59, а успех «Спартака» по итогам 60 минут идёт за 4.44. На ничью после трёх периодов дают 4.90.



Аналитики убеждены, что матч ЦСКА — «Спартак» окажется результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37.

Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 12.50. На гол в пустые ворота дают 3.00, на победу ЦСКА с разницей в две и более шайбы — 2.30.

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