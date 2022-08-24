«Трабзонспор» — «Копенгаген»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов в Турции

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов «Трабзонспор» — «Копенгаген».

Ставка: «Копенгаген» не проиграет за 1.76.

Соперникам предстоит в первую очередь понять, как играть без ряда лидеров основы. У «Копенгагена» неделю назад получилось справиться даже без пары основных защитников. Их, если что, не будет и сейчас, а вот «Трабзонспор» без креатива ветеранов Гамшика и Вишчи на чужой половине ничем толком не отметился.

Спортдиректор «Адана Демирспор»: Дзюба — лучший футболист России.

Пока для чемпиона Турции ещё ничего, естественно, не потеряно. 1:2 на выезде — результат рабочий. Любой победы с разницей в один мяч хватит для дополнительного времени. Проблема в том, что недавние результаты доверия не внушают – после поражения в Дании бордово-синие крупно уступили на выезде конкуренту в чемпионате Турции.



Обычно дома «Трабзонспор» более чем хорош. Справедливости ради, прежде всего на внутренней арене. Набежал уже год без поражений! В еврокубках ситуация совсем иная — шесть матчей без побед и только две ничьих на указанном отрезке. Грустно.

Исходя из этой статистики, шансы скандинавов пройти дальше очень даже недурные. Датчане тоже не слишком ярко начали сезон, хотя два прошлых матча всё же выиграли. Кроме того, они хороши на чужом поле в еврокубках, не проиграв ни разу в восьми предыдущих встречах при шести победах.



«Копенгаген» умеет забивать в гостях, чего только стоит 4:4 с ПСВ в минувшем сезоне. Забивать здесь есть кому – в хорошей форме бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, неделю назад он отличился.

Поэтому в этой игре вновь поверим в «Копенгаген», который способен не только поддержать атакующую активность, но и продлить беспроигрышную серию. На Х2 дают крепкий коэффициент 1.76.

«Спартак» заморозил продление контракта Селихова, а также переходы Горшкова и Ежова.

Тарасов: я шокирован вылетом «Рубина» в Первую лигу.

Кержаков рассказал о стажировке в ЦСКА.

«Спартак» работает над трансфером 23-летнего форварда «Ланса».

Шалимов: ничего страшного, что с игроками «Урала» я не попрощался.

Геркус назвал причины ухода из «Локомотива».