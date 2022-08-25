«Шериф» — «Пюник»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы в Молдавии

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Шериф» — «Пюник», который пройдёт в Молдавии 25 августа.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.71.

Даже немного странно, что «Пюник», сообразивший один гол за шесть последних официальных матчей, до сих пор реально претендует на участие в групповом этапе Лиги Европы. Даже в чемпионате Армении «Пюник» имеет разницу мячей 1:2 после трёх туров!

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Но так высоко «фениксы» забрались за счёт чудесных преображений на чужих полях с «Клужем» и «Дюделанжем», где смогли переломить складывающуюся ситуацию вопреки логике развития матча. Поставить на то, что «Пюник» не проиграет в основное время, можно за 2.55. Всё же «Шериф» в нынешнем сезоне не столь хорош, как в прошлом. Состав заметно изменился, тренерский штаб тоже другой.



Так что «Шерифу» в родных стенах точно не стоит считать, что дело сделано. Ведь никакого запаса нет и близко, в Армении зрители голов так и не увидели. Следовательно, один гол способен решить судьбу противостояния.

К тому же и у «Шерифа» наблюдаются заметные проблемы с созиданием. За семь еврокубковых матчей в нынешнем сезоне тираспольчане забили четыре мяча. Только надёжная оборона, которая дала слабину лишь в двух матчах с чемпионом Чехии, позволила «Шерифу» удержаться на плаву.

Сложно представить, что при таких исходных данных мы увидим россыпь голов от двух столь прагматично играющих клубов. Хотя, конечно, болельщикам хочется верить в обратное. Даже удивительно, что на тотал меньше 2.5 дают достаточно рабочий коэффициент 1.71. В принципе, можно подумать и о тотале меньше 1.5 гола, там коэффициент особенно сочный.

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