«Валенсия» — «Атлетико Мадрид»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Испании

29 августа состоится матч 3-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетико Мадрид». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 2.24 на матч «Валенсия» — «Атлетико».

Встреча пройдёт на стадионе «Месталья». Обе команды в двух турах чемпионата Испании набрали по три очка.

Аналитики считают фаворитом подопечных Диего Симеоне: на успех «Атлетико» предлагается поставить с коэффициентом 2.03. Победа «Валенсии» оценена в 4.16. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.



Эксперты не ждут от матча в Валенсии большого количества голов: тотал меньше 2.5 мяча можно взять за 1.69, а тотал больше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.29.

Если забьёт «Валенсия», сыграет коэффициент 1.57. Гол «Атлетико» идёт за 1.27. На «обе команды забьют» можно поставить за 1.96.

«Реал» возглавил чемпионат Испании после тяжелейшей победы над «Эспаньолом».

«Барселона» в седьмой раз подряд победила «Вальядолид».

Все результаты 7-го тура РПЛ.



Головин отдал голевой пас в матче с «ПСЖ».



«Ференцварош» Черчесова добыл третью победу подряд в чемпионате Венгрии.



Карпин: у ЦСКА помню только один момент.