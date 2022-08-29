«Локомотив» — «Оренбург»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» разгромил «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве, итоговый счёт — 5:1.

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Уже к середине первого тайма нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил хет-трик – он забил на восьмой, 11-й и 19-й минутах.

«Оренбург» ответил голом Владимира Сычевого на 13-й минуте. В дебюте второго тайма Игнатьев отдал голевую передачу на Гирано Керка, который забил четвёртый мяч в ворота гостей. В компенсированное ко второму тайму время окончательный счёт установил Антон Миранчук, реализовавший пенальти.

«Локомотив» набрал девять очков в семи турах чемпионата России, одержав вторую победу подряд. «Оренбург» имеет в активе шесть баллов.

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