«Милан» — «Интер»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А 3 сентября

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3 сентября в 19:00 мск в матче 5-го тура Серии А «Милан» примет «Интер». Шансы команд в 177-м «Дерби делла Мадоннина» примерно равны. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Павел Занозин.

В какой форме «Милан»

Беспроигрышная серия «россонери» в Серии А насчитывает 20 матчей. В новом сезоне действующие чемпионы Италии обыграли «Удинезе» (4:2) и «Болонью» (2:0), а также разошлись миром с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). Обе потери очков пришлись на матчи за пределами «Сан-Сиро». Подопечные Стефано Пиоли много били по воротам (29 ударов в сумме), но подвела реализация. Возможно, тому виной травмы нападающих Анте Ребича и Дивока Ориги. У Оливье Жиру пока лишь один гол, но Ориги по всем прогнозам должен успеть полностью восстановиться к дерби, что даст номинальным хозяевам дополнительные опции.

Ни одна команда из топ-5 европейских лиг не сохраняла свои ворота в неприкосновенности в 2022 году чаще, чем «Милан» (14). Это неудивительно с таким вратарём на последнем рубеже, как Мик Меньян. В последнем туре француз взял удар Доменико Берарди с 11-метровой отметки, и теперь у него 31% отражённых пенальти в Серии А. С девятью спасениями в 29 случаях он лучший вратарь по этому показателю и в чемпионате Италии, и в топ-5 европейских лиг с сезона-2015/2016.

В какой форме «Интер»

«Нерадзурри», упустившие чемпионский титул в минувшем сезоне уже на финишном отрезке, набрали на одно очко больше «Милана» к 5-му туру Серии А. Подопечные Симоне Индзаги добились трёх побед: над «Лечче» (2:1), «Специей» (3:0) и «Кремонезе» (3:1). Однако в отличие от «россонери» у них уже есть и одна пробоина – 26 августа «Интер» проиграл в гостях «Лацио» (1:3). Любопытно, что чёрно-синие пропустили три гола в чемпионате впервые с октября прошлого года, когда с таким же счётом проиграли тому же «Лацио» на выезде.

Только «Наполи» (10) на старте нового сезона забил больше, чем «Интер» (9). Лучшим в составе «нерадзурри» является нападающий Лаутаро Мартинес, у которого 4 (3+1) очка по системе «гол+пас». А вот звёздный новичок Ромелу Лукаку, вернувшийся из «Челси» на правах аренды, пока только один раз поразил ворота соперников. Бельгиец успел получить травму и с «Миланом» точно не сыграет. В первую очередь Индзаги должно волновать то, сколько пропускают его подопечные. Столько же голов (5) у «Болоньи», идущей на 18-м месте.

«Милан» – «Интер»: статистика личных встреч

В двух последних встречах, пришедшихся на полуфинал Кубка Италии, «Милан» не смог забить «Интеру» (0:0, 0:3). Однако в чемпионском розыгрыше Серии А «россонери» не проиграли «нерадзурри» (1:1, 2:1).

Прогноз Павла Занозина на матч: ТБ 2.5 за 1.82



«Миланское дерби – один из самых важных матчей чемпионата. Сейчас особенно, потому что «Милан» впервые за долгое время выиграл чемпионство. У «Интера» строится новая команда, «Милан», скорее, интегрирует некоторые сильные единицы в старую команду. И у тех и у других получается неплохо, но не идеально. «Нерадзурри» даже успели проиграть, хотя в таблице всё равно располагаются выше соперника. Удивительно, что «россонери» сыграли вничью 0:0 с «Сассуоло», потому что оба коллектива ориентированы на атаку. В дерби всегда ждёшь «верха», сейчас он очень вероятен. И «Милан», и «Интер» будут играть агрессивно, поэтому голов должно быть много. Тотал больше 2.5 – классический выбор для такой встречи. «Обе забьют» стоит слишком дёшево, а тотал больше 3.5 – слишком рискованно», — сказал Занозин.

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