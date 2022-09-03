«Милан» — «Интер»: ставка Александра Мостового на миланское дерби с коэффициентом 3.25

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Милан» — «Интер».
Ставка: ничья за 3.25.
«В Серии А сегодня праздник футбола или дерби делла Мадоннина – «Интер» приехал в гости к «Милану». Этот матч станет 177-м в истории очных противостояний, причём в прошлом турнире это противостояние стало ещё более жестоким – обе команды боролись за скудетто, но именно прошлый год стал счастливым для красно-чёрных.
К слову, «Милан» собрался построить свой собственный стадион, за что «Интер» постарается отомстить. Что сказать? Сделать это будет чрезвычайно нелегко – в 2022 году у «Милана» больше всех в топ-5 «сухих» матчей, да и сегодня прорвать оборону «россонери» под силу не каждому, но сегодня совсем другой соперник.
Не могу не отметить, что «Интернационале» проиграл только один раз в шести последних очных матчах. В этой дуэли не могут отдать предпочтение ни одному из противников – обе команды стартовали на четыре с плюсом, да и ничья, скорее всего, может устроить всех».
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