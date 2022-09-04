Ришар Гаске — Рафаэль Надаль: когда играют, время начала матча US Open, личные встречи

В матче третьего круга Открытого чемпионата США – 2022 соперником олимпийского чемпиона, испанского теннисиста Рафаэля Надаля станет 36-летний француз Ришар Гаске (91-е место в рейтинге). Французский теннисист проиграл ему 31 сет подряд.

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Игра состоится 4 сентября. Теннисисты выйдут на корт в Нью-Йорке примерно в 2:00 мск.

Последний раз выиграть сет у именитого испанца Гаске удалось на турнире в Торонто в 2008 году. Но и та встреча закончилась итоговой победой Надаля — 6:7, 6:2, 6:1.



Во втором круге представитель Франции обыграл серба Миомира Кецмановича (36-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 6:4. Рафаэль Надаль оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини (60-е место в рейтинге) — 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Явным фаворитом матча считается Рафаэль Надаль: ставки на испанца принимаются с коэффициентом 1.05, шансы Гаске оценены в 11.0.

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