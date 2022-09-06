Эксперты: шансы Хачанова обыграть Кирьоса на US Open — менее 20%

7 сентября в Нью-Йорке (США) в четвертьфинальном матче US Open — 2022 россиянин Карен Хачанов встретится с Ником Кирьосом из Австралии. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.
Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Хачанов — Кирьос.
Хачанов в настоящий момент является 31-й ракеткой мира, а Кирьос располагается на 25-м месте в мировом рейтинге. В личном противостоянии равенство: соперники пересекались дважды, каждый одержал по одной победе.
Фаворитом у букмекеров считается Ник Кирьос. Победа 27-летнего австралийца доступна с коэффициентом 1.18 (82%). Успех 26-летнего россиянина идёт за 5.20. Это примерно 18% вероятности.
Победа Карена с форой (+5.5) гейма идёт с коэффициентом 1.94, а вот уже фора (-5.5) на Ника оценивается с коэффициентом 1.88. Заключить пари на тай-брейк предлагается за 1.28.
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