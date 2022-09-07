«Наполи» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 7 сентября, ставки и прогнозы

7 сентября состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 22:00 мск.
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Встреча пройдёт в Неаполе (Италия) на стадионе «Диего Армандо Марадона».
Эксперты склоняются к победе подопечных Юргена Клоппа: поставить на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 2.07. Успех «Наполи» оценивается в 3.82. Поставить на ничью можно за 4.00.
Голов ожидается большое количество: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.38, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.70.
На гол «Наполи» дают коэффициент 1.33, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.57.
Результативная ничья идёт за 5.50, а победа «Ливерпуля» всухую — за 4.00.
На гол бывшего полузащитника «Локомотива» и «Рубина» Хвичи Кварацхелии, ныне выступающего за «Наполи», дают 4.50. Это примерно 23% вероятности.
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