Эксперты оценили шансы «Цюриха» не проиграть «Арсеналу» в Лиге Европы

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:45 мск.
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Явными фаворитами считаются лондонцы: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.34. Успех «Цюриха» оценивается в 9.80. На ничью дают коэффициент 6.00.
Если «Цюрих» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.65. Это примерно 27% вероятности.
Аналитики не сомневаются, что в матче будет много голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.45.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол «Арсенала» идёт с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.88.
Ставки на победу «Арсенала» с разницей в два и более мяча принимаются за 1.83.
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