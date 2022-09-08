Эксперты оценили шансы «Цюриха» не проиграть «Арсеналу» в Лиге Европы

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:45 мск.

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Явными фаворитами считаются лондонцы: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.34. Успех «Цюриха» оценивается в 9.80. На ничью дают коэффициент 6.00.

Если «Цюрих» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.65. Это примерно 27% вероятности.

Аналитики не сомневаются, что в матче будет много голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.45.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол «Арсенала» идёт с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.88.

Ставки на победу «Арсенала» с разницей в два и более мяча принимаются за 1.83.

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