«Торпедо» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, кто забил

Нижегородское «Торпедо» разгромило екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:3 (0:1, 5:1, 2:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

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В составе нижегородцев заброшенными шайбами отметились Деннис Ян (дубль), Денис Венгрыжановский, Алексей Кручинин, Василий Атанасов, Зият Пайгин и Сергей Гончарук.

У «Автомобилиста» по одной шайбе забросили Виктор Неучев, Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.



В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (12 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени), а «Автомобилист» примет в Екатеринбурге омский «Авангард» (11 сентября, 15:00 мск).

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