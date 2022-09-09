«Цюрих» — «Арсенал»: результат матча Лиги Европы, кто победил, какой счёт, кто забил

«Цюрих» уступил лондонскому «Арсеналу» в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на поле стадиона «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене.

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На матче работала бригада арбитров под руководством Мохаммеда Аль-Хакима. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «канониров». «Арсенал» одержал в Цюрихе шестую победу в семи матчах сезона.



На 16-й минуте лондонский «Арсенал» открыл счёт. Отличился полузащитник Маркиньос, откликнувшийся на результативную передачу, которую оформил нападающий Эдди Нкетиа. На исходе первого тайма «Цюрих» получил право на пенальти, который уверенно реализовал защитник Мирлинд Криезиу.

На 62-й минуте форвард Эдди Нкетиа поставил точку, принеся английскому клубу победу. Также в группе А выступают «Будё-Глимт» и «ПСВ», они сыграли вничью в первом туре.

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