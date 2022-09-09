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«Црвена Звезда» — «Монако»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Головин

«Црвена Звезда» — «Монако»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Головин
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«Црвена Звезда» проиграла «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой гостей — 1:0. На матче работал немецкий арбитр Харм Осмерс.

На 74-й минуте единственный гол с пенальти забил вышедший на замену нападающий монегасков Брил Эмболо.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле в стартовом составе. На его счету один удар по воротам, 34 касания мяча, а точность его передач составила 68,4%.

На 69-й минуте Головин получил жёлтую карточку, а на 82-й минуте он был заменён. Результативными действиями не отметился.

Соперниками «Црвены Звезды» и «Монако» по группе являются венгерский «Ференцварош» и турецкий «Трабзонспор». Их матч закончился победой команды из Венгрии — 3:2.

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