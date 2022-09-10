Букмекеры оценили шансы «Торино» без Алексея Миранчука не проиграть «Интеру»

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Торино». Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.
Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». За «Торино» выступает россиянин Алексей Миранчук, но он не сыграет с «Интером» из-за травмы.
Явным фаворитом считается «Интер»: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.48. Успех туринцев оценён в 6.95. Ставки на ничью принимаются за 5.22.
Если «Торино» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.90. Это примерно 35% вероятности.
Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.
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