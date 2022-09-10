«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ в Грозном

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.92.

«Ахмат» после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» словно очнулся. Сперва грозненцы разделались в кубковом противостоянии с «Оренбургом» – 3:1, а затем пустили под откос «Локомотив» – 2:1. Причём железнодорожников футболисты «Ахмата» обыграли на выезде.

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В последних встречах футболисты «Ахмата» уверенно действуют в атаке, существенно повысив процент реализации опасных моментов. Хозяева умело атакуют, задействуя фланги. Кроме того, грозненцы традиционно опасны на угловых и штрафных.



«Пари НН» нашёл свою игру и идёт без поражений уже четыре матча. Гости обыграли «Урал», «Локомотив» и «Факел», а с «Динамо» сыграли вничью 2:2. Подопечные Михаила Галактионова существенно поправили свои дела в чемпионате. Гости выбрались из подвала турнирной таблицы и расположились на 11-й строчке с девятью очками.



В пяти последних официальных матчах «Ахмата» забито минимум три мяча. «Пари НН» тоже старается не сидеть у своих ворот и действовать смелее. Пожалуй, голы тут будут. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.92.

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