«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ в Грозном

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Пари НН».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.92.
«Ахмат» после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» словно очнулся. Сперва грозненцы разделались в кубковом противостоянии с «Оренбургом» – 3:1, а затем пустили под откос «Локомотив» – 2:1. Причём железнодорожников футболисты «Ахмата» обыграли на выезде.
Ещё больше прогнозов на РПЛ — здесь.
В последних встречах футболисты «Ахмата» уверенно действуют в атаке, существенно повысив процент реализации опасных моментов. Хозяева умело атакуют, задействуя фланги. Кроме того, грозненцы традиционно опасны на угловых и штрафных.
«Пари НН» нашёл свою игру и идёт без поражений уже четыре матча. Гости обыграли «Урал», «Локомотив» и «Факел», а с «Динамо» сыграли вничью 2:2. Подопечные Михаила Галактионова существенно поправили свои дела в чемпионате. Гости выбрались из подвала турнирной таблицы и расположились на 11-й строчке с девятью очками.
В пяти последних официальных матчах «Ахмата» забито минимум три мяча. «Пари НН» тоже старается не сидеть у своих ворот и действовать смелее. Пожалуй, голы тут будут. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.92.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Мелкадзе: Дзюба и Кокорин усилили бы абсолютно любой клуб РПЛ.
Нобоа: в Сочи самая хорошая погода, но худшее поле.
Украинский форвард призвал боснийцев не ехать на матч с Россией.
Головин вспомнил первую просьбу Карпина после прихода в сборную России.
Ассоциация болельщиков не поддержала перенос матчей АПЛ из-за Елизаветы II.
- 10 сентября 2022
-
19:50
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:33
-
12:12
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:20
-
07:04
-
06:40
-
06:22
-
06:00
-
05:28
-
04:47
-
04:06
-
03:38