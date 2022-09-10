Прогноз на матч «Кадис» — «Барселона» с коэффициентом 2.85

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.85.

В этом матче уже нет той интриги, которая была в последние годы. Можно по-прежнему приводить в пример статистику очных встреч, которая говорит за «Кадис», ведь четыре матча подряд без поражений – это действительно мощно для столь скромного клуба. Однако теперь не то время.

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Во-первых, последнее домашнее поражение от «Кадиса» случилось в момент начальной стадии перестройки команды Хави. Каталонскому тренеру приходилось разгребать завалы после своего предшественника, и очень многое ещё не работало.

Сейчас «Барселона» вновь побеждает стабильно, много забивает, а впереди зажигает один из лучших форвардов современности. Гости одержали три победы в чемпионате подряд с разницей минимум в три гола.



Во-вторых, хозяева сейчас в ужасном состоянии. Достаточно простых цифр – у «Кадиса» четыре поражения в четырёх матчах сезона, три из которых – с разницей в два гола и более, а также они не забили до сих пор ни одного мяча. Клуб из Андалусии в данный момент худший в Примере по большинству статистических показателей.

У «жёлтой подлодки» попросту нет ресурсов сейчас, чтобы противостоять такому сопернику. В этой игре можно поставить на уверенную викторию «Барселоны»: на фору (-2.5) дают коэффициент 2.85.

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