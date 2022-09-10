Прогноз на матч «Кадис» — «Барселона» с коэффициентом 2.85

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.85.
В этом матче уже нет той интриги, которая была в последние годы. Можно по-прежнему приводить в пример статистику очных встреч, которая говорит за «Кадис», ведь четыре матча подряд без поражений – это действительно мощно для столь скромного клуба. Однако теперь не то время.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.
Во-первых, последнее домашнее поражение от «Кадиса» случилось в момент начальной стадии перестройки команды Хави. Каталонскому тренеру приходилось разгребать завалы после своего предшественника, и очень многое ещё не работало.
Сейчас «Барселона» вновь побеждает стабильно, много забивает, а впереди зажигает один из лучших форвардов современности. Гости одержали три победы в чемпионате подряд с разницей минимум в три гола.
Во-вторых, хозяева сейчас в ужасном состоянии. Достаточно простых цифр – у «Кадиса» четыре поражения в четырёх матчах сезона, три из которых – с разницей в два гола и более, а также они не забили до сих пор ни одного мяча. Клуб из Андалусии в данный момент худший в Примере по большинству статистических показателей.
У «жёлтой подлодки» попросту нет ресурсов сейчас, чтобы противостоять такому сопернику. В этой игре можно поставить на уверенную викторию «Барселоны»: на фору (-2.5) дают коэффициент 2.85.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Бельерин пошёл на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону».
Холанд рассказал, что ему больше всего нравится в Гвардиоле.
Украинский форвард призвал боснийцев не ехать на матч с Россией.
Головин вспомнил первую просьбу Карпина после прихода в сборную России.
Ассоциация болельщиков не поддержала перенос игр АПЛ из-за Елизаветы II.
- 10 сентября 2022
-
19:50
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:33
-
12:12
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:20
-
07:04
-
06:40
-
06:22
-
06:00
-
05:28
-
04:47
-
04:06
-
03:38