Александр Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 9-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром».
Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 10.0.
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«ЦСКА приложит все силы, чтобы победить и занять второе место в турнирной таблице чемпионата России, а также оторваться от преследователей. Но армейцам нужно готовиться к тяжёлому бою. Просто так «Краснодар» три очка не отдаст, но преимущество хозяев в опыте в итоге сделает своё дело.
На мой взгляд, нас ждёт довольно яркий и близкий матч, в котором подопечные Владимира Федотова всё же сумеют взять три очка. Поставлю на 2:1 в пользу армейцев».
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
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