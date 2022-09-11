«Химки» — «Крылья Советов»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью.

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Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках, голов зрители не увидели — 0:0.



Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «Химок» Резиуан Мирзов, Захар Волков и Бутта Магомедов. Ещё одну жёлтую карточку получил игрок «Крыльев Советов» Роман Ежов.



Самарские «Крылья Советов» набрали 10 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (восемь баллов) — на 13-м месте.

Лидером соревнований является действующий чемпион России, санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков в восьми встречах.

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