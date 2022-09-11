«Ростов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ 11 сентября 2022 года

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч РПЛ «Ростов » — «Спартак» (Москва).

Ставка: победа «Спартака» за 2.40.

«Ростов» в нынешнем сезоне выглядит достаточно надёжно и не проигрывает, правда, обилие ничейных результатов не позволяет подняться выше седьмой позиции. В предыдущем туре он с огромными усилиями обыграл столичное «Торпедо» (1:0), а в Кубке России разобрался с «Динамо» (2:0).

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«Спартак» выдаёт один из лучших стартов за последние годы, однако за три предыдущих тура набрал очки лишь в противостоянии с «Факелом» (4:1). Поражение от петербуржского «Зенита» (1:2) отбросило красно-белых на промежуточную шестую строчку, но ситуация в таблице плотная, и до лидера всего четыре балла.

На мой взгляд, в этом поединке окажется сильнее приезжий коллектив. Да, этот выезд будет тяжёлым, но и у хозяев возникают проблемы. Москвичи стали проигрывать, однако выглядят очень мощно в нынешнем розыгрыше. Думаю, именно они способны нанести ростовчанам первое поражение в сезоне».

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