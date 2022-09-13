Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Марсель» — «Айнтрахт»: прогноз Артура Петросьяна на игру группового этапа Лиги чемпионов

«Марсель» — «Айнтрахт»: прогноз Артура Петросьяна на игру группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Марсель» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Марселя» за 1.93.

«Французы кажутся здесь фаворитами. «Марсель» ударно начал сезон под руководством Игора Тудора. В чемпионате у южан шесть достаточно убедительных побед при одной ничьей, а в Лиге чемпионов уверенная игра против «Тоттенхэма» в Лондоне вплоть до удаления Мбемба.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов.

Думаю, что домашний матч с «Айнтрахтом» команда рассматривает как хорошую возможность одержать победу и играть она будет с позиции силы.

У немцев достаточно слабых мест, что было заметно и в игре со «Спортингом», проигранной дома 0:3, и на выходных, когда «Айнтрахт» уступил дома «Вольфсбургу», для которого эта победа стала первой в сезоне.

«Марсель» прямо сейчас и более классная, и более готовая команда, так что, если не произойдёт чего-то неожиданного, должна здесь побеждать», — сказал Петросьян.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Бавария» — «Барселона».

Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Бавария» — «Барселона».

Пьянич объяснил, почему отказался играть со сборной России.

Спортдиректор «Адана Демирспор»: не знаю, почему Дзюба остаётся в запасе.

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан не намерены играть со сборной России.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 8.00: Клопп реабилитируется, Азмун — нет Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 8.00: Клопп реабилитируется, Азмун — нет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022