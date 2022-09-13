«Марсель» — «Айнтрахт»: прогноз Артура Петросьяна на игру группового этапа Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Марсель» — «Айнтрахт».
Ставка: победа «Марселя» за 1.93.
«Французы кажутся здесь фаворитами. «Марсель» ударно начал сезон под руководством Игора Тудора. В чемпионате у южан шесть достаточно убедительных побед при одной ничьей, а в Лиге чемпионов уверенная игра против «Тоттенхэма» в Лондоне вплоть до удаления Мбемба.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов.
Думаю, что домашний матч с «Айнтрахтом» команда рассматривает как хорошую возможность одержать победу и играть она будет с позиции силы.
У немцев достаточно слабых мест, что было заметно и в игре со «Спортингом», проигранной дома 0:3, и на выходных, когда «Айнтрахт» уступил дома «Вольфсбургу», для которого эта победа стала первой в сезоне.
«Марсель» прямо сейчас и более классная, и более готовая команда, так что, если не произойдёт чего-то неожиданного, должна здесь побеждать», — сказал Петросьян.
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