«Бавария» — «Барселона»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Бавария» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
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На 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес. Результативную передачу отдал полузащитник Йозуа Киммих. Через четыре минуты форвард Лерой Зане упрочил преимущество немецкой команды в счёте. Каталонцы потерпели первое поражение в сезоне.
Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
«Барселона» с тремя очками идёт на второй строчке. Соперники команд по группе С — миланский «Интер» (три очка после двух матчей) и пльзеньская «Виктория» (0).
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