«Реал» — «РБ Лейпциг». Отсутствие Бензема не спасёт нового тренера немцев

14 сентября состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на успех мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53, а победа немецкого клуба оценена в 5.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг» 14 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Реал» — «РБ Лейпциг» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.70. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.37.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг» (14.09.2022)

Матч 2-го тура группы F Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг» состоится 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск. «Шахтёр» отправил Тедеско в отставку, переиграв «красных быков» со счётом 4:1. Сможет ли Марко Розе избежать крупного поражения от «сливочных»? Разбираемся вместе.

«Реал» мощно выступил в прошлом сезоне. Карло Анчелотти спустя шесть лет вернулся на пост главного тренера «сливочных» и сразу добился триумфа в Примере, а также победил в Лиге чемпионов. Смогут ли мадридцы в новом сезоне отстоять статус-кво на всех фронтах сражений?

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В межсезонье руководство «Реала» провело кадровую чистку и разгрузку зарплатной ведомости. Команду покинули Такефуса Кубо, Мигель Гутьеррес, Лука Йович, Борха Майораль, Иско, Марсело, Гарет Бэйл, а также Каземиро. Лишь бразильский опорник был полноценным игроком стартовой обоймы. В обратном направлении последовали Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени, укрепив центральную зону.

«Сливочные» продолжают играть по схеме 4-3-3. Команда в рамках Примеры контролирует мяч в среднем 59,3% игрового времени (второй результат в чемпионате Испании). Игроки проводят 40% игрового времени в центре поля и ещё 36% — в атаке. Футболисты очень активно действуют у штрафной соперников, выполняя по 21,6 удара, из которых восемь в створ ворот (лучшие показатели в Примере). Карим Бензема и его одноклубники за пять туров забили 15 голов.

Французский нападающий в очередном сезоне доказывает, что он заслуживает «Золотой мяч», набрав в Примере четыре очка по системе «гол+пас» — 3+1. В матче с «Селтиком» он не отличался. В грядущей встрече форвард не примет участие, потому что получил повреждение.

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«Реал» в великолепной форме и сбавлять темп не собирается. Команда Карло Анчелотти выиграла все семь официальных матчей текущего сезона с суммарным счётом 20:5. Примечательно, что во всех пяти турах Примеры мадридцы пропускали, но за счёт мощного атакующего потенциала уверенно нивелирует эти осечки Тибо Куртуа.

«РБ Лейпциг» благодаря Доменико Тедеско справился с прошлогодним кризисом, в который команду ввёл Джесси Марш. Специалист выиграл Кубок Германии, а в Бундеслиге финишировал на четвёртом месте. Провальный стартовый отрезок нового сезона перечеркнул эти достижения. Лишь две победы при двух мировых и четырёх поражениях, в частности от донецкого «Шахтёра» (1:4), послужили причиной для отставки Тедеско.



«Красные быки» по итогам летнего межсезонья неплохо преобразовались. Летом команду покинули Адемола Лукман, Норди Мукиэле, Тайлер Адамс, Брайан Бробби и Хван Хи Чан, а также Илаш Мориба (аренда), Анхелиньо (аренда) и Александр Сёрлот (аренда с правом выкупа). Никто из вышеперечисленных, за исключением Анхелиньо, не являлся стабильным игроком стартового состава. В обратном направлении последовали Абду Диалло (аренда), Ксавер Шлагер, Давид Раум и Тимо Вернер. Лишь последние двое отвоевали место в основе.



«РБ Лейпциг» владеет мячом в среднем 56,1% игрового времени (второй результат в чемпионате Германии). Команда играет в позиционный атакующий футбол с элементами быстрых фланговых контрвыпадов и проводит 44% игрового времени в центре поля и 30% — в атакующем блоке. На этом фоне игроки активно действуют у штрафной соперников, нанося по 14,7 удара по воротам (третий показатель).

Серьёзные проблемы были с реализацией. За стартовые пять туров «быки» забили лишь шесть голов. А в первом матче под началом Марко Розе они отгрузили три безответных мяча не кому-то, а самой дортмундской «Боруссии»! Существенный сдвиг. Ротация на тренерском мостике встряхнула команду или всё же это показатель профессионализма немецкого тренера? Грядущее противостояние прояснит ситуацию.

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«РБ Лейпциг» обладает солидным атакующим потенциалом, но ощутимо уступает в этом аспекте действующему победителю Лиги чемпионов. Марко Розе уверенной победой над дортмундской «Боруссией» показал, что недооценивать его подопечных не стоит. Однако даже без Бензема, который всё ещё находится в лазарете, мадридцы хороши. А сменщики у француза достойные. Мы рекомендуем ставку на победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура групповой стадии ЛЧ «Реал» — «РБ Лейпциг» 14 сентября 2022 года

«РБ Лейпциг» ударно провёл первый матч после ротации на тренерском мостике, но проблемы с реализацией вряд ли окончательно решены. В противостоянии с более статусным соперником у «красных быков» вряд ли получится развить успех, но, учитывая поддавки от Куртуа, на гол наиграть они должны. Поэтому рекомендуем взять победу хозяев через тотал больше 2.5 мяча за 2.05.



Ставка: «Реал» победит и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

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