«Шахтёр» — «Селтик»: ставка Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 14 сентября

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Селтик» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.



«Очень уплотнилось расписание Лиги чемпионов, команды играют каждую неделю. «Шахтёр» — автор самой оглушительной сенсации в 1-м туре – крупная победа в гостях над «РБ Лейпциг», которая привела к отставке Доменико Тедеско. Этого не ожидал никто, даже самые оптимистические болельщики «Шахтёра». После того как из команды разбежались легионеры, она потеряла за год чуть ли не два комплекта игроков.

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Теперь, после крупной победы, домашний матч. В принципе, «Шахтёру» есть чем бороться против шотландского клуба. Думаю, что от этой игры надо ждать забитых мячей, потому что команды весёлые и не особо искусные в обороне.

Полагаю, что голы будут в этом матче. Очень хороший коэффициент дают на «обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Андронов.



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