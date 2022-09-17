«Пари НН» — «Оренбург»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 10.0

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Оренбургом».

Ставка: победа «Пари НН» со счётом 2:0 за 10.0.

Все прогнозы на РПЛ — в одном месте.

«В последнее время «Нижний» играет уверенно, особенно дома. Команда показывает агрессивный, но сбалансированный футбол.

А вот у «Оренбурга» с этим как раз проблемы. Пропускает коллектив Марцела Лички неприлично много. Вот и против «Пари» сухими не останутся.

К тому же им предстоит играть на выезде, а значит, появятся проблемы. Поэтому выбираю ставку на победу нижегородцев со счётом 2:0».

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