Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА между сборными Шотландии и Украины. Встреча пройдёт 21 сентября в Глазго.

Ставка: ничья за 3.20.

Новая встреча старых знакомых. Около трёх месяцев назад эти сборные бились в полуфинале стыков за право принять участие на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда украинцы на «Хэмпден Парк» обыграли сборную Шотландии со счётом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Яремчука и Довбика.

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Правда, в Катар они всё равно не поедут, так как проиграли финальный матч сборной Уэльса. Голкипер валлийцев поймал кураж, пробить его так и не удалось. Ещё раньше команды встречались дважды в отборе на Евро-2008 и там обменялись домашними победами. В финальную часть не попали, но было это так давно, что принимать те матчи всерьёз явно не стоит.



Сборная Украины снова приезжает в Шотландию в статусе небольшого андердога. Если в начале лета главной проблемой украинцев было отсутствие игровой практики и непонятная форма большинства игроков, то сейчас загвоздка в потере двух лидеров – Бущана и Зинченко.

Потеря Георгия может быть даже более неприятной, чем отсутствие игрока «Арсенала». Всё же в последних матчах сборной Бущан не раз и не два спасал своих партнёров от пропущенных голов. Шотландцы не отличаются изысканностью, зато не стесняются старых добрых кроссов в штрафную и хороши на стандартах. А значит, вратарь с хорошей игрой на выходах был бы большим подспорьем.



Другое дело, что украинцам по большому счёту необязательно рвать жилы и побеждать главного конкурента на его поле. Ничья устроит гостей, оставив их хозяевами положения в группе. Обороняться сборная Украины умеет, а хозяевам просто не хватит атакующей мощи, чтобы вырвать победу. Все лидеры «скоттов» в передней линии сейчас не в форме. Возьмём ничью за 3.20.

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