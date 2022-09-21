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Шотландия — Украина, 21 сентября: когда начало матча, кто фаворит

Шотландия — Украина, 21 сентября: когда начало матча, кто фаворит
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Перенесённый матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк», начало запланировано на 21:45 мск.

Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.

На поле сойдутся лидеры группы 1 Лиги В: сборная Украины набрала семь баллов в трёх матчах, шотландцы отстают на одно очко.

Около трёх месяцев назад соперники встречались в полуфинале стыковых матчей за право участия на ЧМ-2022. Тогда украинцы обыграли на «Хэмпден Парк» сборную Шотландии со счётом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Яремчука и Довбика.

На этот раз шансы сборной Шотландии оцениваются чуть выше. Ставки на хозяев поля принимаются с коэффициентом 2.59. Заключить пари на победу сборной Украины предлагается за 3.05, ничья идёт за 3.22.

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