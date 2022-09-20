Шотландия — Украина. Лучше бы Петраков делал свою работу

21 сентября состоится матч 2-го тура Лиги наций Шотландия – Украина. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Шотландии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех Украины оценивается в 3.02. На ничью дают коэффициент 3.12.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги наций Шотландия — Украина 21 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Шотландия – Украина не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Шотландия — Украина (21.09.2022)

Матч между Шотландией и Украиной должен был состояться ещё в начале лета, но был перенесён из-за того, что обе команды играли в плей-офф за путёвку на ЧМ. Они сошлись в полуфинальных стыках, и там украинцы оказались сильнее, уверенно переиграв соперника на его поле. Правда, подопечные Петракова радовались недолго. В финале украинцы проиграли сборной Уэльса и в Катар не поехали.

Зато сборная Украины мощно начала турнир в Лиге наций. Она всухую обыграла армян и ирландцев, потом с последними сыграла вничью и закрепилась на первом месте в группе. Самые реальные шансы навязать борьбу подопечным Петракова есть у шотландцев, которые отстают на одно очко, но впереди имеют две очных встречи с лидером. Скорее всего, именно в матчах Шотландии и Украины решится судьба путёвки в элитный дивизион. Ирландцы и армяне вряд ли смогут навязать борьбу.

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Шотландия за последние несколько лет солидно прибавила в классе, съездила на крупный международный турнир и закрепилась в статусе крепкого европейского середняка. У шотландцев подросло хорошее поколение игроков, и постепенно продолжают появляться новые звёздочки: Натан Паттерсон, Аарон Хики и Билли Гилмор. Единственная линия, которая не обновляется – вратарская, тут до сих пор стоит Крэйг Гордон, которому уже 39 лет.

Шотландцы уверенно стартовали в группе, победив сборную Армении, но потом случился грандиозный провал в виде поражения от Ирландии с разницей в три мяча. Сборная быстро исправилась, ещё раз победив армян, но из-за того проигрыша оказалась в роли догоняющего. Теперь, чтобы сделать заявку на первое место, шотландцам нужно выигрывать два подряд домашних матча – у Украины и Ирландии.

Сборная Украины быстро пришла в себя после поражения от Уэльса и вышла на серию из трёх матчей без поражений. Украинцы играли неплохо, но имели проблемы с реализацией моментов. Лучший бомбардир и главная ударная сила сборной – Яремчук — тогда потерял место в основе «Бенфики» и находился не в лучшей форме. Сейчас ситуация схожая, Роман никак не наберёт оптимальных кондиций. Возможно, Петраков снова будет делать ставку на разыгравшегося Довбика.

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Помимо плохой формы лучшего центрфорварда страны, у Украины есть и другие проблемы, причём сложно сказать, какая из них неприятнее. Травму Шепелева можно назвать меньшим из зол, он не был основным в сборной. Другое дело Бущан и Зинченко. Не сыграет и Эдуард Соболь, но защитник «Брюгге», даже будучи здоровым, не всегда пробивался в основу команды.

Складывается впечатление, что тренеру совсем нет дела до своих подопечных. Ещё год-два об этом человеке мало кто знал, потому что он работал с украинской молодёжкой. Недавно он негативно высказался в адрес российских спортсменов и за это получил лишь небольшой выговор, а также штраф. Несмотря на слабое наказание, на настроении это наверняка скажется.

У Шотландии тоже не обошлось без потерь. Самая неприятная для хозяев, безусловно, капитан сборной Эндрю Робертсон. Кроме него, из-за травм не вызваны ещё два защитника: Лиам Купер из «Лидса» и Джон Сауттар из «Рейнджерс». Вне заявки оказался нападающий «Сандерленда» – Росс Стюарт, который в семи матчах Чемпионшипа забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Не так давно сборные уже встречались, и тогда победителем вышли украинцы. Сейчас ситуация несколько другая, матч не такой важный, как плей-офф за путёвку на чемпионат мира. Гости лишились лидеров. Плюс украинцам нет смысла выжимать из себя все соки в гостевом матче. Можем поставить на ничью за коэффициент 3.12.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги наций Шотландия — Украина 21 сентября 2022 года

С большой долей вероятности Украину устроит ничья, чтобы не подпустить к себе главного преследователя. Сборная Шотландии может проявить себя лучше, чем четыре месяца назад, но ей не хватает атакующей мощи в матчах с командами, которые умеют обороняться и редко раскрываются. Хоть Шотландия и фаворит, но победить ей вряд ли удастся, как и Украине. Наиболее вероятный исход матча – ничья, а судьба первого места будет решаться в следующих играх.

Ставка: ничья за 3.12

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