Шотландия — Украина: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги наций

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Шотландия — Украина в рамках Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Украины и ТБ 2.5 за 5.35.
«Совсем недавно команды встречались, тогда достаточно убедительно выиграла Украина.
Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.
Если мы говорим, что разница между британским и континентальным футболом уже давно стёрта, то это всё-таки касается чемпионата Англии. А вот Шотландия по-прежнему играет достаточно просто, местами примитивно. Её капитал – это самоотдача, хотя исполнители в команде за последние годы стали лучше. Да, это игроки средних английских клубов, но игроки крепкие.
У Украины немало игроков играют в европейских клубах. Эта сборная показывает хороший, качественный, комбинационный футбол.
Мне кажется, что Украина будет фаворитом в этом матче, она бьётся за первое место в своей группе и Шотландию должна переигрывать. Мой прогноз – Украина выиграет через тотал больше 2.5», — сказал Журавель.
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