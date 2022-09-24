Киргизия — Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч 22 сентября 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч Киргизия – Россия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спустя 10 месяцев сборная России снова собралась и сыграет на этот раз товарищеский матч в Киргизии, в Бишкеке с 95-й командой по рейтингу ФИФА. Да, давно не собирались. Да, может быть, не имеет особого значения игра, но она со своей точки зрения важна, чтобы показать, что сборная жива, лучшие футболисты России играют в национальной команде. Мне кажется, всех, кого можно было вызвать, всех, кто хорошо проявляет себя на старте сезона, Валерий Карпин привлёк.

Зная амбициозность и требовательность Карпина, мотивация у игроков достаточно приличная. Тем более соперник неуступчивый, к тому же играющий при сумасшедшей поддержке болельщиков. Да, много замен будет, желание показать себя будет бить через край, как мне кажется.

Учитывая исполнительский класс игроков сборной России, а он повыше, чем у сборной Киргизии (там несколько основных игроков не приехали на товарищескую игру), думаю, Россия выиграет минимум в два мяча.

Мой прогноз — победа сборной России с форой (-1.5), несмотря на то что играют на выезде».

10 экспрессов на главные события дня.

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