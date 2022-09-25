Азербайджан — Казахстан: время начала матча, по какому каналу покажут, ставки

На стадионе «Далга Арена» в Баку Азербайджан примет Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Посмотреть встречу можно на платформе «ОККО Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить в букмекерских конторах на победу азербайджанцев можно с коэффициентом 2.20. Успех казахстанцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекеры уверены, что матч Азербайджан — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.
Подопечные Магомеда Адиева уже отобрались в Лигу А, досрочно заняв первое место. Азербайджану не угрожает вылет, но и больших результатов, чем вторая строчка, они уже не добьются. Матч пройдёт без турнирной мотивации, но всё-таки будет интересен.
Прогноз на матч Дании и Франции с коэффициентом 3.36.
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