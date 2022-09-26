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Дания — Франция: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забил

Дания — Франция: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забил
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25 сентября на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 1. Встречались сборные Дании и Франции. Финальный свисток Иштвана Ковача зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

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Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: Каспер Дольберг отличился с передачи Миккеля Дамсгора. Cпустя шесть минут датчане увеличили преимущество: гол забил Андреас Сков Ольсен с паса Томаса Дилейни. Больше голов зрители не увидели.

Дания с 12 очками финишировала в группе 1 на втором месте. Сборная Франции, набравшая пять очков, третья.

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