«Динамо» М — «Авангард»: эксперты назвали шансы москвичей одержать третью победу подряд

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Динамо» М — «Авангард». Игра начнётся в 19:30 мск.
Прогноз на матч «Динамо» М — «Авангард» с коэффициентом 3.35.
«Динамо» считается фаворитом матча. Ставки на москвичей принимаются с коэффициентом 2.34. Шансы омичей оценены в 2.75. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.20.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.80, а на ТМ 4.5 дают 2.06.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.16. Победа днамовцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.79, а на успех «Авангарда» можно поставить за 2.07.
«Динамо» выиграло 7 из 10 матчей на старте сезона, у команды 14 очков. У омичей 4 победы в 11 играх и 9 очков.
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