Прогноз «Чемпионата» на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» от авторов Betassist. Игра состоится в Уфе.
Ставка: «Ак Барс» победит за 1.95.
«Салавату Юлаеву» предстоит серьёзно прибавлять во многих компонентах. Защита с пугающей периодичностью теряет концентрацию, что привело к 21 пропущенной шайбе. Ликвидировать дефицит голов за счёт атаки у подопечных Виктора Козлова не выходит.
В среднем только по два гола за игру удаётся забить хозяевам. Соответственно, хромают результаты — пять побед в десяти встречах, причём две завоёваны в дополнительное время.
Хоккеисты «Ак Барса» на полном серьёзе отмечают первые голы в большинстве. Вдумайтесь, только с 33-й попытки наказали соперника заброшенной шайбой за грубую игру. Чем занимается специалист, ответственный за реализацию численного превосходства в штабе Олега Знарка, — непонятно.
Тем не менее для будущих оппонентов это неприятный сигнал. Сняв «проклятие большинства», гости превратились в крайне опасного противника с мобилизованной обороной, выстроенным прессингом и результативной позиционной атакой.
Гости исправили многие недочёты первых игр регулярного первенства, даже в большинстве наконец-то забили. В действиях «Салавата Юлаева» слишком большой дисбаланс между атакой и обороной. Есть претензии к нейтрализации численного преимущества. Отметим, что «барсы» взяли верх над соперником в восьми из девяти последних очных матчей. Рекомендуем изучить ставку «победа «Ак Барса» за 1.95.
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