«Колорадо» — «Миннесота». Кирилл Капризов не остановит обладателя Кубка Стэнли

28 сентября состоится предсезонный матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Уайлд» идёт за 2.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» 28 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что предсезонный матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.00, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Колорадо» — «Миннесота» (28.09.2022)

На 28 сентября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 11 встреч предсезонки. Интересных вывесок достаточно. Стоит особо уделить внимание матчу обладателей Кубка Стэнли — «Колорадо» и «Миннесоты» Кирилла Капризова. Матч пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере, а первое вбрасывание состоится в 4:00 мск. Это будет второй матч соперников за неделю.

«Колорадо» успел сыграть уже две встречи. Сперва потерпел поражение от «Уайлд» (2:3 ОТ), но следом одержал победу над «Голден Найтс» (3:1). При этом в удавшемся матче из российских игроков участвовали голкипер Александр Георгиев, который перешёл в стан команды минувшим летом, а также 22-летний защитник Даниил Журавлёв и 24-летний нападающий Михаил Мальцев.

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Если у Александра Георгиева шансы закрепиться в основе сейчас есть, то у молодых ребят всё сложнее. При этом пока не видно Валерия Ничушкина, который должен был восстановиться после операции. Будем ждать его появления. В целом команда начала неплохо, да и есть за кем проследить из российских хоккеистов.



«Миннесота» сыграла лишь одну встречу и весьма неплохо. Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал пас. Увы, клуб летом отдал Дмитрия Куликова в «Анахайм», потому больше россиян в клубе пока не планируется. Однако вряд ли это пугает Кирилла Капризова, а пока начало положено, дальше будет ещё лучше, в этом сомневаться не приходится.

Статистика очных баталий между соперниками насчитывает 84 матча, из которых на счету «Колорадо» 36 побед, а у «Миннесоты» — 48. Преимущество небольшое, зато «лавины» выиграли Кубок Стэнли минувшего сезона, но пока после первой встречи силы кажутся равными. Потому будет интересно понаблюдать за вторым матчем. Конечно, хозяева пойдут отыгрываться, но и гости будут к этому готовы.

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Плюс за последние 10 очных встреч соперники лишь раз забрасывали менее пяти шайб за игру. Можно рассчитывать на ещё один верховой матч. С результативностью проблем у обеих команд нет. При этом в Денвере у хозяев за последние пять игр дома — пять побед. Весьма недурно. Чаша весов даже склоняется на сторону хозяев.

Мы бы пока не рассматривали явную победу одной из сторон. Соперники друг друга стоят, а статистика даёт небольшое преимущество хозяевам. Поэтому перестрахуемся ставкой на то, что «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.85. Всё-таки обладатели Кубка Стэнли, да и мотивации после первого поражения вряд ли занимать.



Плюс с учётом предсезонных игр многие новички стараются себя проявить, потому велик шанс верхового матча. Проблем особых у команд нет, и вряд ли что-то может помешать. Рисковать сейчас не стоит. После первой встречи соперники показали уровень игры и противоборства. Вряд ли отойдут от этой тактики и во второй игре.

«Колорадо» — «Миннесота»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 28 сентября 2022 года

Соперники во второй раз сыграют в предсезонке. По силе оппоненты практически на одном уровне. Однако в Денвере у хозяев статистика против «Миннесоты» положительная, плюс состав мотивирован отыграться за поражение в первой встрече. И всё же выделять явного фаворита мы не стали. Пока же перестрахуемся комбинированной ставкой на хозяев через тотал больше.

Ставка: «Колорадо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.

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