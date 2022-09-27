Португалия — Испания: прогноз Дениса Наливайко на игру группового этапа Лиги наций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций Португалия – Испания.
Ставка: победа Испании с форой (0) за 2.30.
«Матч за выход в «финал четырёх» из этой группы. Португальцы идут на первом месте, а испанцы — на втором. Сборной Испании обязательно нужно побеждать, так как любой другой результат команду Луиса Энрике не устроит. Испанцы сейчас главный европейский фаворит на чемпионате мира. В этой сборной очень здорово поставлен командный футбол.
Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.
Мне кажется, что если испанцы соберутся, то должны они португальцев обыгрывать. Это позволит выйти на первое место в группе. Предлагаю вам ставить на победу испанцев, но перестрахуюсь нулевой форой. Коэффициент там вообще 2.30. Мне кажется эта ставка идеальной на этот матч», — сказал Наливайко.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.
Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.
Почему Швейцария обыграет Чехию в Лиге наций.
Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.
- 27 сентября 2022
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 26 сентября 2022
-
23:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45