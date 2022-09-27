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Португалия — Испания: прогноз Дениса Наливайко на игру группового этапа Лиги наций

Португалия — Испания: прогноз Дениса Наливайко на игру группового этапа Лиги наций
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций Португалия – Испания.

Ставка: победа Испании с форой (0) за 2.30.

«Матч за выход в «финал четырёх» из этой группы. Португальцы идут на первом месте, а испанцы — на втором. Сборной Испании обязательно нужно побеждать, так как любой другой результат команду Луиса Энрике не устроит. Испанцы сейчас главный европейский фаворит на чемпионате мира. В этой сборной очень здорово поставлен командный футбол.

Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.

Мне кажется, что если испанцы соберутся, то должны они португальцев обыгрывать. Это позволит выйти на первое место в группе. Предлагаю вам ставить на победу испанцев, но перестрахуюсь нулевой форой. Коэффициент там вообще 2.30. Мне кажется эта ставка идеальной на этот матч», — сказал Наливайко.

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